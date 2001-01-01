День добрый, хотел бы выразить благодарность команде Gistroy, отдельное спасибо за помощь в настройке, приобретении отдельных деталей и наставлениях в обучении. Программное обеспечение и детали на высоте, так держать! Работать на такой технике не только удобно, но и приятно, давно хотел приобрести подобный станок, есть еще чему учится, но результат уже радует. Gistroy, удачи вам и успехов в работе!



Денис (Выжигание по дереву, портреты, сувениры на заказ)

