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Лазерный гравер Gistroy
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Лазерный гравер

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Мы не оставим Вас одних и поможем Вам в решении всех вопросов, избавим от трудностей в работе с лазерным гравером Gistroy любыми удобными способами связи
Обучение работе Gistroy
Обучение
Мы подготовили для Вас курс из 12 уроков в печатном и видео формате с пошаговой инструкцией для освоения принципов работы лазерного гравера
Гарантия Gistroy
Гарантия
Мы гарантируем Вам качественную работу и результат, а также даем полгода гарантии и возможность замены вышедших из строя узлов
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Бесплатно доставим лазерный гравер Gistroy до Вашей двери, либо до ближайшего склада СДЕК в Вашем городе в кратчайшие сроки
Любые изображения на Вашем материале
Поддержка оттенков серого
Мощная настройка лазерного гравера в одном месте
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Точность и скорость работы лазерных граверов Gistroy
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Вопрос - ответ (FAQ)
Ответим на наиболее частые вопросы
В чем разница между лазерными граверами 2 Вт и 6 Вт?
Модель 6 Вт обеспечивает дополнительную скорость и пробивную способность. Можно эксплуатировать 6 Вт для раскроя:

  • Фанера до 3 мм купить здесь
  • Кожа до 3 мм купить здесь
  • Шпон для лазерного станка
  • Ватман для лазерного станка
  • Картон (гофрокартон, переплетенный, чипборд и т.д)
  • Пеноматериалы (поролон, eva foam, пенополистирол и т.д)
  • Ткани (фетр, кордура, портьера, джинса и т.д)
  • Пластик до 1 мм
Почему ваш лазерный гравер дороже, чем на Aliexpress?
    У нас есть статья: "ЛАЗЕРНЫЙ станок с AliExpress или КОТ В МЕШКЕ?" (статья перейти)

    Если кратко:
    • Конструкция нашего станка выполнена из стали, а не из хрупкого акрила, что позволяет сделать раму жесткой.
    • Точный механизм перемещения.
    • Мы используем надежные японские диоды (статья про диодные лазеры перейти)
    • Мы предоставляем лицензионное программное обеспечение, с большим набором возможностей. Китайские станки нуждаются в разных программах для растра и вектора (статья по нашей программе перейти)
    • Мы подготовили для Вас курс из 12 уроков в печатном и видео формате с пошаговой инструкцией для освоения принципов работы лазерного гравера (инструкции перейти)
    • Мы предоставляем бесплатную доставку по всей России.
    • Полный комплект для работы ничего дополнительно приобретать не нужно.
    • Мобильность, не требует дополнительных элементов, стоящих рядом со станком, кроме компьютера.
    • Мы являемся производителями и даем качественную техподдержку и ремонт.
    • Гарантия полгода на все аппараты купить их можно у нас
    • Возможность быстрой замены лазера путём замены лазерного модуля.
    • Ресурс диода 10.000 часов, также каждый диод проходит стресс тесты, чтобы выявить бракованные (мы постарались обеспечить лазер правильными сигналами, токами и правильным охлаждением чтобы минимизировать вероятность его быстрой деградации.
    • Высокая скорость гравировки
    • ТТЛ плата управления лазером собственной разработки
    За эти деньги я же могу купить CO2 станок, разве не так?
    У нас есть статья: "Лазерный станок CO2 за 50 тыс. руб. ОСТОРОЖНО!"
    (статья перейти)
    Смогу ли я разобраться?
    Освоение принципов работы лазерного гравера достаточное простое. На нашем сайте есть пошаговое руководство от установки программы и подключения станка до запуска лазерной гравировки и резки в печатном и видео формате.
    Мы не оставим Вас одних и поможем Вам в решении всех вопросов, избавим от трудностей в работе с лазерным гравером Gistroy любыми удобными для Вас способами связи.
    Какой срок службы и что, если аппарат выйдет из строя?
    В среднем срок службы лазерного диода составляет 10.000 часов, однако этот параметр зависит от многих факторов. Путем улучшения системы охлаждения и разработки собственной платы управления лазером мы постарались по-максимуму оградить диод от выхода из строя.
    На все аппараты мы даем гарантию полгода. В течении этого срока мы поменяем любой узел совершенно бесплатно купить отдельно узлы тоже возможно
    Будет ли гравировать мой материал?
    Лазерный гравер Gistroy гравирует следующие материалы:

    • Древесина купить ее можно здесь
    • Кожа
    • Пластик (кроме синего и прозрачного)
    • Резина
    • Металл с порошковой покраской
    • Ткань
    • Композитные материалы купить их можно по ссылке ниже

    Если у Вас есть какой-то особенный материал, (кроме металла, прозрачных пластиков и камня), то можете направить его нам, либо приехать лично и мы проведем тестовую гравировку на нем.
    Гравирует ли металл?
    Наш гравер оснащен маломощным лазером, поэтому металл без порошковой окраски не берет. При желании можно наносить термопасту или прибегать к электролизу для осуществления гравировки по металлу, но это лишние манипуляции, поэтому мы не рекомендуем использовать наше устройство для таких задач.
    Режет ли фанеру от 5 мм?
    Мы позиционируем наше устройство, в первую очередь, как гравировщик, гравер может прорезать и 10 мм фанеры, но для этого необходимо устанавливать проходов 20, это маломощные лазеры, поэтому 3 мм фанера - максимальная разумная толщина для него, все остальное он будет резать намного дольше.
    Гравирует ли прозрачные материалы?
    Наши станки оснащены лазерным диодом с длиной волны 450nm. Данный спектр не берет прозрачные материалы, поэтому гравировка стекла, прозрачных и синих пластиков невозможна без дополнительных манипуляций (статья по спектры перейти)

    Можно производить гравировку на отражении, либо предварительного заматировать поверхность темным маркером / краской.
    Какие форматы поддерживаемые программа?
    Векторные изображения: .ai, .pdf, .dxf, .hpgl, .plt, .rd, .svg, .lbrn
    Растровые изображения: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .tga
    Ваша программа управления станком на русском языке?
    Мы поставляем лазерный гравер Gistroy в комплекте с лицензионной программой LightBurn, она полностью на русском языке. Ключ активации направляем Вам на почту при покупке стакна. Также можно купить ключ отдельно, для Ваших сборок, триал версия 30 дней.
    Купить лазерный гравер можно ниже.
    LightBurn - удобный инструмент для работы с лазерным гравером, в него можно загружать как растровые, так и векторные изображения. Программа для лазерного гравера позволяет делить изображения на слои, задавая различные режимы каждому (резка, гравировка, комбинированный режим)
    Что можно гравировать и резать?
    Гравировка:
    • Древесина (статья про работу с деревом перейти)
    • Кожа (статья по работе с кожей перейти) кожу купить можно тут
    • Пластик (кроме синего и прозрачного)
    • Резина
    • Металл с порошковой покраской
    • Ткань (статья по работе с тканью перейти) купить ткань можно тут
    • Композитные материалы
    * Поддержка оттенков серого, возможность гравировки фотографий и картин
    Резка:
    • Фанера до 3 мм (статья про виды фанеры перейти)
    • Кожа до 3 мм (статья про кожаные бирки перейти)
    • Шпон
    • Ватман (статья про классификацию бумаги перейти) купить можно тут
    • Картон (гофрокартон, переплетенный, чипборд и т.д)
    • Пеноматериалы (поролон, eva foam, пенополистирол и т.д)
    • Ткани (фетр, кордура, портьера, джинса и т.д) (статья про виды фетра перейти)
    • Пластик до 1 мм
    Повторимся, если у Вас есть какой-то особенный материал, (кроме металла, прозрачных пластиков и камня), то можете направить его нам, либо приехать лично и мы проведем тестовую гравировку на нем.
    Качество в деталях
    Мастерские, которые используют гравер Gistroy. Безусловно их гораздо больше
    Лазерный гравер отзывы
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    Цена

    Лицензия к программе в комплекте со всеми граверами
    Лазерный гравер 2 Вт
    поле: 390 х 360 мм
    габариты: 600х600 мм
    вес: 6 кг
    39.900 ₽
    Гравировка
    Бесплатная доставка по России
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    Лицензионный ключ
    Купить
    Лазерный гравер 6 Вт
    поле: 390 х 360 мм
    габариты: 600х600 мм
    вес: 6 кг
    49.900 ₽
    Гравировка и резка
    Бесплатная доставка по России
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    Лазерный гравер, и с чем его едят
    Все больше и больше набирает популярность применение лазерных граверов. Причин несколько:

    • Небольшие размеры позволяют установить устройство дома или в маленькой мастерской;
    • Невысокая цена лазерного гравера;
    • Отсутствие контакта с изделием при работе лазером;
    • Производительность дает возможность построить бизнес на гравировке или вырезании изделий;
    • Использовать оборудование не сложно даже новичку, программное обеспечение не отличается сложностью.

    Применение данного прибора настолько широко, что описать все сферы просто невозможно. Основные же области можно поделить на два типа: гравировка и резка. Гравировка – техника нанесения различных линий, штрихов, канавок на поверхность материала. Получается это за счет точного и последовательного снимания верхнего слоя материала в точно заданном месте. Из этих элементов складывается рисунок. Еще с давних времен гравировка была популярным видом искусства и наносилась механически. В современном мире тоже существует механические граверы, однако лазерные вытесняют с рынка своих собратьев. Стоит купить лазерный гравер и практически любая фантазия сможет воплотиться в картину, именной подарок, памятную вещь.

    Популярны лазерные граверы по дереву, потому что это самый удобный, доступный и красивый материал для изделий. Отличается он и своей экологичностью, что немаловажно в современном мире. Разнообразие пород дерева позволит выбрать цвет и фактуру на свой вкус. Очень популярна гравировка на кожаных изделиях. Памятные надписи на кошельках, брелоках, ремнях – то, что пользуется высоким спросом у населения. Наша модель на 6Вт справится со всеми задачами с легкостью и порадует точностью исполнения.

    Второй вариант использования – резка. Множество вариантов применения возможностей, которые открывает резка. Особенно популярно вырезание с использованием дерева или фанеры, также не отстает кожа и бумага. Любые формы, даже самые утонченные и замысловатые уже не будут чем-то необычным. Можно не только создавать шедевры для себя и своей семьи, но и использовать лазерный станок для бизнеса, ведь можно вырезать рекламные вывески, сувениры, любые нестандартные формы под заказ. И здесь возможно использование Модели 6 Вт, которая обеспечит резку фанеры и кожи, толщиной до 3 мм., а также ткани, фетр, пеноматериалов и многого другого.

    Цена лазерного гравера на рынке сейчас может разниться очень сильно. Это зависит от многих факторов. Люди, связанные с приборостроением хоть немного, могут сделать попытку собрать лазерный гравер своими руками. Это не так сложно, как может показаться. Требуется только разобраться в необходимых узлах устройства. Конечно, при самостоятельной сборке Вы получите ряд преимуществ. В первую очередь более низкая цена. Во вторую, уникальность аппарата. В третьих, она будет подстроена под Ваши нужды.

    Тем не менее, в самостоятельной сборке тоже есть свои минусы. Заказ запчастей к вашему лазерному станку может растянуться на долгие месяцы. Все мы знаем, что большинство их заказывается на известном китайском сайте. Качество таких деталей проверить сразу не удается. Приходится затевать споры и ждать замены или заказывать новое. Уникальность может сыграть плохую шутку, если Вы не знаток электроники и смогли совместить узлы друг с другом должным образом, чтобы при ремонте или неполадках было понятно, что чинить. Ведь гарантии на прибор нет. Разбираться с установкой программ придется самому.

    Поэтому даже профессиональному сборщику электронных приборов стоит подумать о том, чтобы купить лазерный гравер в готовом виде. Этот шаг имеет преимущества. Пусть цена лазерного гравера у производителя повыше собранного, но время, потраченное на ожидание деталей и сборку, можно начинать использовать с выгодой, уже продавая изделия и оказывая услуги по гравировке и резке. Гарантия на готовый прибор не будет лишней и позволит чувствовать себя уверенно при покупке данного оборудования. А что касается новичков, то круглосуточная поддержка, помощь в установке и запуске, освоении программного обеспечения просто необходима.

    Купить лазерный гравер достаточно просто, нужно обратить внимание на качественные модели. Такая модель должна быть точной, надежной и с хорошим доступным программным обеспечением. Советуем приобретать небольшой прибор с твердотельным лазером. Он более долговечен и надежен. Обратите внимание, что уверенный производитель обеспечивает достаточно долгую гарантию на оборудование и постоянной поддержкой покупателей.

    Используйте лазерный гравер дома — для личных нужд, в мастерской — для бизнеса, на предприятии и в учебном заведении. Наши станки последнего поколения предоставляют технологию для резки, гравировки и маркировки множества видов материалов. Возможность создать свое изделие, спроектировать и получить результат немедленно, не тратя время на долгое ожидание – вот, что дает покупка гравера у нас.

    Как нас найти?
    Адрес: м. Домодедовская, Воронежская улица, 14к2
    Телефон: +7 (926) 976-63-00
    E-mail: gistroy3d@gmail.com

    Просьба сообщать о Вашем визите заранее, так как производство и склад находятся в разных местах