Все больше и больше набирает популярность применение лазерных граверов. Причин несколько:
- Небольшие размеры позволяют установить устройство дома или в маленькой мастерской;
- Невысокая цена лазерного гравера;
- Отсутствие контакта с изделием при работе лазером;
- Производительность дает возможность построить бизнес на гравировке или вырезании изделий;
- Использовать оборудование не сложно даже новичку, программное обеспечение не отличается сложностью.
Применение данного прибора настолько широко, что описать все сферы просто невозможно. Основные же области можно поделить на два типа: гравировка и резка. Гравировка – техника нанесения различных линий, штрихов, канавок на поверхность материала. Получается это за счет точного и последовательного снимания верхнего слоя материала в точно заданном месте. Из этих элементов складывается рисунок. Еще с давних времен гравировка была популярным видом искусства и наносилась механически. В современном мире тоже существует механические граверы, однако лазерные вытесняют с рынка своих собратьев. Стоит купить лазерный гравер и практически любая фантазия сможет воплотиться в картину, именной подарок, памятную вещь.
Популярны лазерные граверы по дереву, потому что это самый удобный, доступный и красивый материал для изделий. Отличается он и своей экологичностью, что немаловажно в современном мире. Разнообразие пород дерева позволит выбрать цвет и фактуру на свой вкус. Очень популярна гравировка на кожаных изделиях. Памятные надписи на кошельках, брелоках, ремнях – то, что пользуется высоким спросом у населения. Наша модель на 6Вт
справится со всеми задачами с легкостью и порадует точностью исполнения.
Второй вариант использования – резка. Множество вариантов применения возможностей, которые открывает резка. Особенно популярно вырезание с использованием дерева или фанеры, также не отстает кожа и бумага. Любые формы, даже самые утонченные и замысловатые уже не будут чем-то необычным. Можно не только создавать шедевры для себя и своей семьи, но и использовать лазерный станок для бизнеса, ведь можно вырезать рекламные вывески, сувениры, любые нестандартные формы под заказ. И здесь возможно использование Модели 6 Вт
, которая обеспечит резку фанеры и кожи, толщиной до 3 мм., а также ткани, фетр, пеноматериалов и многого другого.
Цена лазерного гравера на рынке сейчас может разниться очень сильно. Это зависит от многих факторов. Люди, связанные с приборостроением хоть немного, могут сделать попытку собрать лазерный гравер своими руками. Это не так сложно, как может показаться. Требуется только разобраться в необходимых узлах устройства. Конечно, при самостоятельной сборке Вы получите ряд преимуществ. В первую очередь более низкая цена. Во вторую, уникальность аппарата. В третьих, она будет подстроена под Ваши нужды.
Тем не менее, в самостоятельной сборке тоже есть свои минусы. Заказ запчастей к вашему лазерному станку может растянуться на долгие месяцы. Все мы знаем, что большинство их заказывается на известном китайском сайте. Качество таких деталей проверить сразу не удается. Приходится затевать споры и ждать замены или заказывать новое. Уникальность может сыграть плохую шутку, если Вы не знаток электроники и смогли совместить узлы друг с другом должным образом, чтобы при ремонте или неполадках было понятно, что чинить. Ведь гарантии на прибор нет. Разбираться с установкой программ придется самому.
Поэтому даже профессиональному сборщику электронных приборов стоит подумать о том, чтобы купить лазерный гравер в готовом виде. Этот шаг имеет преимущества. Пусть цена лазерного гравера у производителя повыше собранного, но время, потраченное на ожидание деталей и сборку, можно начинать использовать с выгодой, уже продавая изделия и оказывая услуги по гравировке и резке. Гарантия на готовый прибор не будет лишней и позволит чувствовать себя уверенно при покупке данного оборудования. А что касается новичков, то круглосуточная поддержка, помощь в установке и запуске, освоении программного обеспечения просто необходима.
Купить лазерный гравер достаточно просто, нужно обратить внимание на качественные модели. Такая модель должна быть точной, надежной и с хорошим доступным программным обеспечением. Советуем приобретать небольшой прибор с твердотельным лазером. Он более долговечен и надежен. Обратите внимание, что уверенный производитель обеспечивает достаточно долгую гарантию на оборудование и постоянной поддержкой покупателей.
Используйте лазерный гравер дома — для личных нужд, в мастерской — для бизнеса, на предприятии и в учебном заведении. Наши станки последнего поколения предоставляют технологию для резки, гравировки и маркировки множества видов материалов. Возможность создать свое изделие, спроектировать и получить результат немедленно, не тратя время на долгое ожидание – вот, что дает покупка гравера у нас.